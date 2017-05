Nîmes s'affirme, Brest freiné à domicile

Dans une soirée de Ligue 2 vivante et spectaculaire, Nîmes a signé la grosse performance de la soirée en s'imposant sur le terrain de Clermont (2-3), grâce à une attaque toujours aussi efficace. Pendant ce temps, Brest a fait l'essentiel contre Tours (1-1), alors que Troyes n'a pas été capable de faire le plein à Valenciennes (2-0). Au fond du classement, Orléans espère encore et Laval s'enfonce.

Auxerre 1-0 Amiens

Brest 1-1 Tours

Clermont 2-3 Nîmes

Le Havre 2-0 Laval

Orléans 1-0 Bourg-Péronnas

Sochaux 2-2 Niort

Valenciennes 2-0 Troyes

Gurtner peut en vouloir à sa défense. À la parade sur un coup franc direct de Courtret, réactif sur la reprise à bout portant qui suit, le gardien d' Amiens n'a plus aucune chance d'intervenir quand Yattara s'élance et s'apprête à mettre la tête. La défense de son équipe n'est pas présente. El Hajjam, expulsé quelques minutes plus tôt pour un tacle suicidaire après avoir poussé son ballon trop loin, est plus absent que les autres et laisse Amiens accuser le coup au classement. Les premières places ne sont plus qu'un souvenir. Au moment du sprint final, c'est Auxerre qui fait ce qu'il faut pour se sortir temporairement de la zone rouge.Que faire sans un maître à jouer comme Bruno Grougi ? C'est toute la difficulté pour Brest ce soir, qui doit se passer dès la dixième minute de son génial meneur et inspirateur. Sans lui, certes, Maupay ouvre le score d'un fin ballon piqué devant Kamara. Cependant, le Stade craque dans la foulée à cause d'un ballon qui rebondit sur le poteau avant de traîner dans la surface. Bouanga passe par là, frappe fort et égalise. En deuxième période, Brest pousse et le match devient fou, ponctué par les choix audacieux et hasardeux de Kamara. Le portier de Tours tient bon. Leest en lui. Grougi n'est pas là. Freiné à domicile par le 16du classement, Brest prend néanmoins un point précieux pour garder la première place du classement à l'issue du week-end. Nîmes est-il un candidat sérieux à la montée ? Même sans leur meilleur buteur, les Crocos sont mordants à l'extérieur, et Clermont , qui a pourtant eu ses occasions, en a fait les frais. Dès l'entame de match, Ripart reprend à reculons un corner et décroise sa tête. Jeannin regarde passer et sa soirée va être longue. Car avant la pause, le gardien de Clermont doit encore s'incliner sur une tête à bout portant, pendant que la défense attendait un coup de sifflet qui ne vient pas. Et sur un enchaînement classieux, Kouakou claque le doublé qui place Nîmes dans la position du chasseur. Le coup franc de Thiam nettoie la lucarne et lance le réveil de Clermont. Le penalty de Caddy installe le doute. Cependant, l'écart est trop grand. La belle opé est pour les Nîmois. Quatrièmes, ils peuvent lorgner Lens et Strasbourg avec la bouche pleine de salive.Tout est compliqué pour Laval cette saison. Le match contre Le Havre s'annonce pourtant prenable, qui plus est grâce au petit coup de pouce du destin : Gimbert marque dans les cinq premières minutes pour les locaux et le but est refusé pour un hors-jeu. Mais le pied magique sur coup franc, ce soir, n'était pas pour l'ancien Manceau Mathieu Coutadeur . C'est Bese, en deuxième période, qui ouvre le score. Dans le temps additionnel, Gory sanctionne les Tangos d'un piqué ravageur devant Cappone. Laval désespère et va avoir du mal à sortir de la nasse. Orléans a pu penser être maudit ce soir. Dans un match enlevé, les attaquants orléanais manquent régulièrement d'opportunisme, à l'image de Gomis aux frappes pas assez tueuses. Même lorsque Nabab s'ouvre le chemin d'un but vide, il n'y va pas assez franchement et permet à un défenseur de Bourg-Péronnas de s'interposer. C'est finalement à la limite du temps réglementaire qu' Orléans trouve la soluce : tomber dans la surface. Ligoule s'effondre, le point de penalty est désigné, Ziani transforme. À l'arrache, l'USO s'octroie la possibilité d'un maintien. Niort avait tout pour cumuler une quatrième victoire à la suite et se positionner comme un éventuel outsider aux meilleures places du classement. Mais par deux fois, les Chamois n'ont pas été assez attentifs sur corner. Le premier donne un premier but professionnel à Konaté, avec l'aide d'une faute de main assez incroyable d'Allegbe. Le second est repris par Andriatsima, qui surgit libre de tout marquage et trouve une trajectoire au ras du poteau avec sa tête. Entre-temps, Niort avait pris l'avantage sur une frappe déviée de Grange, venu dans la surface sans se poser de question. Le bond au classement était trop beau pour être vrai. Troyes a tendu le ballon pour se faire battre. Capables de perdre la possession du cuir dans des positions dangereuses, les Troyens ne pouvaient pas espérer mieux dans le Nord. Dès la quatrième minute, l'ESTAC laisse le champ libre pour un Mothiba à la limite du hors-jeu. Si Troyes pense parfois égaliser et joue le jeu, les erreurs sont trop importantes. VA alourdit la marque sur une énième balle perdue au milieu de terrain, et Samassa est étrangement battu par une frappe entre lui et son premier poteau dans un angle fermé. Si le gardien de Troyes se rattrape en repoussant un penalty, la défaite est un coup d'arrêt qui peut coûter cher dans la course au podium. Strasbourg et Lens ont le champ libre.