Nîmes retire son nouveau logo

Les Nîmois ont sorti les crocs.Après l'annonce du nouveau logo du Nîmes Olympique , des groupes de supporters des crocos avaient grincé des dents en voyant le résultat. Pourtant, les graphistes avaient pondu un emblème assez rétro et élégant, aux accents de culture ultra. Un résultat qui n'a pourtant pas du tout plu aux supporters, qui ont appelé à boycotter la campagne d'abonnement du NO. Une crise que le président Rani Assaf n'avait pas réussi à juguler malgré une réunion publique. Après plusieurs jours de tension et d'un suspense insoutenable, les dirigeants ont fini par craquer.Le Nîmes Olympique a annoncé ce mercredi «» . Mieux, le NO va directement impliquer ses supporters dans le nouveau logo, histoire qu'ils ne puissent plus s'en plaindre : «Un rétropédalage de la part des dirigeants des Crocodiles, qui en ont profité pour passer de la pommade sur leurs supporters : «