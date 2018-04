Nîmes repasse deuxième, Brest retrouve les barrages

23

Douché par Nancy le week-end dernier, Auxerre s’est fait humilier par Reims , venu en champion à l’Abbé-Deschamps (1-4). En croquant des Merlus anémiques (aucun tir cadré sur l’ensemble des 90 minutes), les Crocos nîmois réalisent la belle opération du soir (1-0), puisqu'ils chipent la deuxième place du classement à l’ AC Ajaccio (vainqueur 2-0 face à Lens ce lundi), tandis que les Bretons perdent de précieuses unités dans la course aux barrages. Des barrages que Sochaux n’a presque plus aucune chance d’atteindre après s’être fait rattraper par Valenciennes (2-2). Les Franc-Comtois pointent désormais à cinq longueurs de Brest , vainqueur face à Clermont (1-0) et qui reprend la dernière place qualificative pour les barrages.Déception également pour Châteauroux , qui repart du Paris FC sur un score nul et vierge et sort du top 5. Plus bas, le Gazélec Ajaccio n’a toujours pas validé son maintien en se faisant étriller par Niort (4-1). En bas du classement, l’ ASNL pouvait profiter de la défaite de Bourg-en-Bresse Orléans (5-1) pour sortir de la zone rouge, mais le revers subi au Havre (3-0) en a décidé autrement. Enfin, Quevilly-Rouen a manqué de revenir à un petit point de la place de barragiste en se faisant accrocher sur le fil par Tours (2-2), déjà relégué.