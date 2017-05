Nîmes menacé de relégation administrative

AH

Mauvais timing.Sur le plan sportif, tout va bien à Nîmes, sixième de Ligue 2 et invité surprise à la course à la montée cette saison. Mais en interne, la crise couve et a débouché lundi soir sur une impasse. Les sections professionnelle et amateur ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la convention des droits et devoirs de chaque parties du club. Hors, sans ce document, la DNCG peut décider de rétrograder un club. Mauvaise nouvelle pour les crocodiles nîmois qui passent justement ce mardi devant la DNCG. Problème : le président du CA de l'association et propriétaire du Nîmes Olympique, Roni Assaf, a menacé de ne pas se rendre devant le gendarme du foot français si les réfractaires ne signaient pas sa convention. Une bien mauvais sens du timing qui menace la pérennité du club en Ligue 2, alors que Nîmes était tout proche de la L1 il y a quelques semaines. Les supporters ont organisé une mobilisation générale ce lundi soir, pour pousser leurs dirigeants à mettre fin à cette crise interne.Des crocodiles en voie d'extinction ?