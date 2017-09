Nîmes et Lorient déroulent, Auxerre et Lens dérouillent

Choses rares en Ligue 2, toutes les équipes jouant à domicile l'ont emporté. Chose nettement moins rare, Lens a perdu. Mais chose tout à fait exceptionnelle, Lens a perdu à Valenciennes : cela faisait 27 ans que VA n'avait plus emporté le derby sur son terrain. Vous avez dit fond du trou ? Regardez encore en dessous.

Être leader de son championnat et voir le septième venir dominer le ballon sur sa pelouse, c'est inhabituel. Sauf que Gaëtan Courtet , les habitudes, il aime ça. Et que sa routine à lui, c'est de marquer des buts. Trois minutes après un passage exprès aux vestiaires pour se soulager, l'attaquant est à l'affût sur un piqué de Cabot - freiné par Leca - pour inscrire son troisième but en trois journées et permettre à Lorient de virer en tête avant la mi-temps. En seconde période, si lan'était pas réservée à l'élite, elle aurait été formelle : le coup franc de Coutadeur n'a pas franchi la ligne après avoir fracassé la barre. De même que sont formels tous les supporters lorientais : Mara a une chance énorme de jouer le une-deux avec son défenseur pour doubler la mise. Formels, et premiers.La Bretagne contre la Normandie. Le stade Francis-Le Blé. La pluie. Tous les ingrédients sont réunis à Brest , c'est donc un match très chiant qui occupe les malheureux spectateurs présents. Brest ne propose pas grand-chose, Le Havre ne fait pas de folie, et il faut passer l'heure de jeu pour voir Assifuah déglinguer l'équerre de l'entrée de la surface. Puis tout bascule. 89minute, Diallo s'élève sur le centre de Faussurier et trompe Thuram de la tête. Gare aux contrôles d'alcoolémie ce soir à Brest Bourg-Péronnas 3-0 Châteauroux Les esprits chagrins diront que Châteauroux jouait à dix, Mbone, blessé, n'ayant alors pas encore été remplacé. Les esprits lucides, eux, se demanderont ce que faisaient trois défenseurs au premier poteau et un Bègue seul au second pour ouvrir le score sur un centre tendu. Ils se demanderont aussi ce que foutait Hassen aussi avancé sur ce coup de pied pas loin du coin botté par le même Bègue. Puis ils se rappelleront que non, tout n'est pas possible pour tout le monde, et que l'histoire de Merdji, électricien il y a deux ans et buteur d'un subtil piqué ce soir, n'appartient qu'à lui. Les trois points aussi, d'ailleurs.GFC Ajaccio 2-1 Clermont Il y a au LOSC un Araujo qui sait être décisif. Mais il joue à Ajaccio, prêté par Lille , et peut apprendre à dire «» en corse. Première faute très légère subie dans la surface, penalty transformé par Diabaté. Deuxième faute très légère subie dans la surface, panenka... manquée par Mulumba, qui voit Bernardoni se relever et sortir sa tentative. Dommage ? Oui et non. Oui, car Pereira Lage dégaine une frappe sublime à l'angle de la surface pour égaliser. Non, car Diabaté marque l'équivalent moche du but du Franco-Portugais avant l'heure de jeu. Trois buts, et trois cartons rouge pour terminer une soirée chaude du côté d'Ajaccio. Alors que l'hiver arrive, la Corse résiste.La première réalisation de la soirée est pour Orléans , avec le but de Gomis que les moins regardants pourront qualifier d' «» . Le premier penalty aussi, obtenu sur un joli double contact de N'Goma et transformé par l'éternel Karim Ziani . Grange veut faire croire à un retour des Chamois, mais son coup franc termine sur la barre, au contraire de celui tiré par Bouby au ras du sol et plein axe, mais suffisant pour faire ficelle. Grange insiste, réduit l'écart d'une frappe détournée, il reste quarante minutes à jouer... et c'est tout. Orléans prend les trois points et la place de dauphin en attendant le match de Reims Ça ne partait pas forcément super bien pour les Nîmois. Un Valdivia blessé et remplacé par Valls – qui bouffe vraiment à tous les râteliers – à la 21, un Marillat blessé et remplacé par Sourzac dès la 23, vraiment, ça ne sentait pas bon. Sauf quand, après une première mi-temps à près de vingt fautes, l'arbitre décide de rééquilibrer les débats en seconde période avec un combo penalty – carton rouge très sévère en seconde période. Sans Tacalfred, et avec un péno de Savanier en plus dans la musette, Auxerre s'effondre. Alioui aiguise son pied sur coup franc pour un but sublime, d'abord, pour une tentative repoussée, mais suivie par un Briançon bien seul ensuite. Encore une longue saison à venir pour l' AJA , toujours 17Le barrage tourangeau a tenu. Mais deux fois, seulement. Car à la troisième, Akichi met un ballon parfait dans l'intervalle pour une conclusion toute en puissance de Tchokounté. Et si au retour des vestiaires, les Tourangeaux pensaient se remettre dans le bon sens pour surfer sur la vague, c'est manqué. La faute à unsigné Alami, sur penalty après une faute de Raveloson sur Lalaïna Nomenjanahary. Une victoire qui permet aux Parisiens de rester dans le groupe en chasse pour le podium. Un seul club à Paris, Kylian ?Sept défaites en sept journées. Une défaite à Valenciennes pour la première fois depuis 27 ans. Des supporters qui craquent des fumis dans leur parcage et partis pour une suspension de stade jusqu'en 2040, après l'envahissement de terrain à Lens, contre Brest. À ce rythme, Lens sera mort à cette date et va finir la saison en négatif. La faute au but d'Aloé à un quart d'heure de la fin, sur un corner tiré par l'ancien Lensois Roudet et sur la première tentative valenciennoise cadrée du match. «» avaient annoncé les supporters de VA. Ils ont bien fait d'accompagner leur club pendant 27 ans.Non, tous les sangs et ors ne sont pas condamnés à se retrouver dans une merde noire. Quevilly ne l'a peut-être pas cru en voyant la tête de Lefort s'écraser sur la barre de Chernik, le deuxième gardien de Jourdren. Mais Gakpa, avec un contre favorable, et Duhamel, avec talent, lui permettent en quatre minutes de prendre sa première victoire de la saison et de sortir de la zone rouge. Un bon début de week-end, donc.