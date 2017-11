Nîmes et Bozok distancent Lorient

Grâce à sa victoire au Moustoir (1-2), Nîmes conforte un peu plus sa deuxième place et laisse Lorient à cinq longueurs. L'inarrêtable Umut Bozok a profité de ce théâtre pour planter son 14e but de la saison. Dans le match des galériens, le 19e QRM a écrabouillé le 20e Tours (4-0).