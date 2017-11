Nîmes croque QRM, Tours décolle enfin

Nîmes a avalé Quevilly-Rouen comme un vulgaire sandwich triangle, l'AC Ajaccio a chuté à domicile contre le promu Châteauroux et Tours a enfin gagné un match contre Bourg-en-Bresse.

L'analyse définitive : Nîmes va finir champion de Ligue 2

La polémique du four à pizza : Beaucoup de penaltys ce soir quand même, non ?

Vous avez raté

La question bête : Lippini avait-il une dent contre son gardien ?

[VIDEO] Ce CSC de Lippini est tout bonnement... incompréhensible !?> Mais qu'a t'il voulu faire ??? ?➡https://t.co/GvtFPCbBFf pic.twitter.com/nKp7bPCPM9 — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 novembre 2017

L'image de la journée

Magnifique tifo de nos supporters pour les 15 ans de l'Orsi Ribelli ! #ACALBC pic.twitter.com/vngsmUjneu — AC Ajaccio (@ACAjaccio) 3 novembre 2017

L'homme de la soirée : Umut Bozok

Les charts

Il a dit (et n'aurait peut-être pas dû)

La stat inutile : 7

Une moyenne de plus de trois buts par match depuis quatre journées, du beau jeau, Romain Del Castillo pour rappeler que l'académie OL est excellente, un Umut Bozok en feu qui claque un triplé. C'est officiel : cette saison est celle de Nîmes Est-ce que la LFP essaie d'augmenter les droits TV pour sa Ligue 2 ? Pas moins de cinq penaltys ont été sifflés sur les huit matchs du soir, soit un ratio de 0,625 penalty/match. On veut bien qu'il y ait plus de spectacle en Ligue 2, mais ça va commencer à se voir à la longue.Des espaces, des duels, des défenses à la rue, des penaltys à gogo... Un match de Premier League avait lieu ce soir au Stade de la Source entre deux équipes du ventre mou de Ligue 2. Un mélange de football total et de vidéo gag. On ne s’ennuie jamais le vendredi soir. L'aventure, la vraie, se passe dans le Loiret, pas sur Koh-Lanta !Un geste de buteur dès les premières secondes pour Anthony Lippini , qui trompe son propre gardien Kacou. L’attitude du défenseur tourangeau peut laisser penser que les deux hommes ont eu un différend récemment. Sur le deuxième but de Bourg-en-Bresse , le défenseur oublie complètement N’Simba. Bon, pas grave, Tours a gagné.À regarder en boucle.Soirée d'anniversaire ce soir à François Cotty. Les ultras de l'Orsi Ribelli se sont fait un beau cadeau pour leurs quinze ans avec un très beau tifo. Une soirée qui s'est finalement mal terminée, Châteauroux est rentré à la maison avant minuit, chourant les trois points à leurs hôtes d'un soir (1-2).Déjà 10 pions pour l'attaquant de Nîmes , qui plane sur le classement des buteurs. Un triplé et une confirmation : Umut Bozok est la révélation de Ligue 2 cette saison. L’ancien attaquant de Marseille Consolat est un renard des surfaces et les Normands de Quevilly n’ont rien pu faire contre la tornade turque. Umut beau gosse. Renaud Ripart : deux passes décisives et un but. Non, il n'y a pas que Bozok qui fait vibrer les Costières. Saïd Benrahma : Ben Arfa ne joue pas en CFA mais en Ligue 2, à Châteauroux . Saïd Benrahma a mis le feu dans la défense auxerroise pour inscrire son deuxième but de la saison. Daniel Mancini : deux passes, un but. Le joueur argentin a un nom de famille à assumer, et il le fait plutôt bien.L'intervention du gardien de Bourg-en-Bresse Gaëtan Deneuve . Une frappe un peu lointaine, des gants en peau de pêche, un but largement évitable qui donne une défaite (3-2) contre Tours On peut rater un penalty avec un tir un peu mou, ou alors à cause d'un exploit du gardien. Mais celui tiré par l'attaquant du VAFC Lebo Mothiba ne fait partie d'aucune de ces deux catégories. Le Sud-Africain nous a fait une « Sergio Ramos » en envoyant son penalty au fin fond de la galaxie. Seul Thomas Pesquet est capable de retrouver le ballon.» , avait déclaré Francis Gillot avant la rencontre de ses poulains auxerrois face au Gazélec Ajaccio . Bon, en vrai, il n'a pas eu tort. Mais le vrai truc emmerdant pour l' AJA , c'est que les Bourguignons ont perdu à domicile face aux Corses et qu'ils pointent à une gênante 15place.Comme le nombre de défaites consécutives qu'avait enregistré Tours à domicile, en Ligue 2, avant le match de ce soir. Une malédiction enfin dissipée avec la victoire ce soir contre Bourg-en-Bresse (3-2). Un succès qui devrait aider à remplir la Tribune Populaire, peuplée de seulement quatre-cinq grands malades pour cette rencontre.