Nicolas Douchez porte plainte pour violation du secret de l'instruction

LG

Placé en contrôle judiciaire et en attente d’un jugement pour «» , le portier lensois Nicolas Douchez devrait porter plainte pour violation du secret de l’instruction.Retrouvé jeudi matin énervé et très alcoolisé à son domicile, l’ancien gardien rennais aurait frappé une jeune femme de 27 ans jusqu’à la faire saigner et lui provoquer de nombreuses blessures. Une information qui n’est toutefois pas confirmée par l’avocate du footballeur, Caroline Toby., explique Caroline Toby, dans des propos relayés par RMC Sports.L’avocate affirme par ailleurs que la victime, qui n’aurait pas porté plainte et ne souhaiterait pas se faire examiner par les urgences médico-judiciaires, ne serait pas non plus la compagne du footballeur. Cette information, si elle est exacte, diminuerait la sanction encourue par Douchez, car la violence sur concubin est une circonstance aggravante.