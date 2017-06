Nicolas Bay : « Je ne crois pas que les fans du PSG continueront d’apprécier un football sans identité »

Interrogé sur les soucis diplomatiques du Qatar en début de semaine, le Secrétaire général du Front national jetait un pavé dans la mare en proposant de nationaliser le PSG. Une position surprenante sur laquelle Nicolas Bay revient entre deux réunions de campagne.

1

Vidéo

Propos recueillis par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le problème ce n’est pas le PSG , mais le Qatar qui est un État islamiste et qui a aujourd'hui pignon sur rue dans notre pays. La France ne doit pas devenir la colonie financière du Qatar , ni d’aucune autre nation, a fortiori quand ces dernières sont suspectées d’entretenir des liens étroits avec les mouvements islamistes mondiaux qui se rendent coupables de terribles crimes en Irak et en Syrie , mais pas seulement.Sur France Info, on m'interrogeait sur le moyen technique de retirer au Qatar le contrôle du PSG . Dans l'immédiat, le seul moyen serait une nationalisation, mais ce n'est pas ce que je préconise. Il faut faire une entrée progressive de nouveaux capitaux. Mais l'important, et c'est tout l'enjeu de cette proposition qui peut sembler à première vue incongrue, c'est qu'un moratoire relatif à la vente de biens patrimoniaux, de monuments historiques, d’œuvres mobilières, et d’intérêts stratégiques français soit mis en place. Idéalement, il faudrait rendre certains biens inaliénables à des États étrangers.S'agissant du football, il faut redonner une identité française à nos clubs en interdisant à un club de sport professionnel d’avoir son capital détenu à plus de 49,9 % par un investisseur étranger comme en Allemagne , pays où l’économie du football est plus saine. Je souhaite également que les clubs soient obligés d’inscrire 70% de joueurs de nationalité française dans les effectifs déclarés en début de saison et 30% de joueurs formés au club. Il faut mettre fin à la concurrence déréglementée qui règne sur le football mondial professionnel aujourd’hui. Une concurrence qui, depuis l'arrêt Bosman et les accords de Cotonou, profite à un faible nombre de clubs dans un nombre de pays très restreint.Je ne crois pas que les fans du PSG ou du football en général continueront longtemps d’apprécier un football sans identité, dont la concurrence n’est basée que sur l’argent roi.Cette volonté de renationaliser notre football, elle doit s’accompagner d’un aménagement du cadre légal et fiscal des clubs sportifs professionnels, pour permettre aux clubs français de retrouver une économie saine et durable, ainsi qu’un accroissement de leur compétitivité économique et sportive. Nous défendons également la mise en place d'un protectionnisme pour nos clubs professionnels, avec par exemple une majoration de la TVA sur les produits dérivés des clubs étrangers et équipes nationales étrangères et en minorant la TVA sur les produits dérivés des clubs français et des équipes nationales françaises, avec une obligation de fabriquer ces produits dérivés sur le territoire français. De plus, les quotas par nationalité permettraient aux jeunes Français de jouer plus facilement dans les clubs de haut niveau, ce qui profiterait à notre équipe nationale. Le PSG comme les autres clubs professionnels français ainsi que notre équipe nationale, ont un bel avenir possible en restant français.