Nicolas Anelka va balancer dans un film

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qui s'appelle ronger son frein.Six ans et demi après le bus de Knysna et alors que l'immense majorité des gens est passée à autre chose depuis bien longtemps, Nicolas Anelka est revenu à la charge et a juré dans une interview accordée àqu'il était en train de préparer un film dans lequel il balancerait toutes ses vérités, à commencer par l'identité de la légendaire taupe qui parlait aux journalistes. «''Va te faire enculer sale fils de pute''C'est Patrice Evra , enquêteur frustré du Mondial 2010, qui va être heureux et qui pourra enfin terminer sa partie de