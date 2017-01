Nice veut Depay en prêt

0

Premier de Ligue 1 avec des joueurs de renom comme Mario Balotelli et Younès Belhanda dans son effectif, Nice est devenu un club attractif.Suffisamment pour convaincre Memphis Depay de rejoindre les Aiglons au mercato hivernal ? En concurrence avec Everton pour recruter le Néerlandais, le club azuréen serait rentré en contact avec Manchester United pour obtenir le prêt du joueur. Selon, pour tenter de convaincre les, les dirigeants niçois auraient même inclus une option d'achat de dix millions d'euros dans leur proposition.Dix millions ? Ça risque d'être un peu insuffisant pour un joueur sur lequel United avait investi près de trente-quatre millions d'euros il y a seulement un an et demi. N'est-ce pas Di Maria ?