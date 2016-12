Nice termine sur une bonne note

Avec une équipe bis, Nice a remporté son dernier match de Ligue Europa contre un Krasnodar peu emballant. Menés jusqu'à l'heure de jeu, les Aiglons ont bien réagi. Preuve qu'il n'en faut pas beaucoup pour que cette équipe obtienne une victoire.

OGC Nice 2-1 FK Krasnodar

Le jaune de Balotelli, seul frisson

La panenka de Bosetti et la victoire de Nice, seuls plaisirs

Il aura donc fallu une agression adverse sanctionnée d'un carton rouge pour que Nice se révolte. Menés 1-0 dans un duel sans enjeu et pas réellement enthousiasmant, les Azuréens ont vu la cheville d' Arnaud Lusamba se faire écraser par la semelle d' Andreas Granqvist . Est-ce ce mauvais geste qui a amené leur réaction ? Ou est-ce tout simplement leur supériorité numérique qui a finalement eu raison de Krasnodar ? Peu importe, finalement. L'essentiel reste que les coiffeurs de Lucien Favre ont su se faire violence pour récupérer une victoire qui fait toujours du bien aux têtes. Histoire de ne pas finir sur une mauvaise note dans cette Ligue Europa qu'ils quittent trop tôt et de donner quelques points à la France pour l'indice UEFA.Dans une rencontre qu'on pourrait qualifier d'amicale, Favre a évidemment aligné ses seconds couteaux à quelques jours du choc contre le Paris Saint-Germain. L'occasion aussi pour Mathieu Bodmer de récupérer le brassard et pour Balotelli de se remettre dans le rythme. Dans un stade vide et sans carotte sportive, impossible pour les Aiglons de se motiver. Finir sur une bonne note ? Montrer à l'entraîneur que le statut de remplaçant n'est pas une fatalité ? Mouais... Toujours est-il que la partie ressemble davantage à un vulgaire entraînement qu'à une confrontation de C3. Le système défensif a néanmoins le mérite d'être bien organisé, et donc de concéder un minimum d'occasions. Résultat : le match est d'un ennui mortel. Seul Super Mario sort parfois les téléspectateurs de la sieste avec quelques gueulantes, et le jeune Marcel aussi, qui chauffe la rencontre.Des deux côtés, on se distingue par des initiatives trop personnelles. Comme si on avait la flemme de jouer avec ses petits potes. Difficile d'en être autrement. L'envie de faire plaisir aux rares supporters venus au stade ? Prouver sa valeur sur la scène continentale ? Mouais... Toujours est-il que Balotelli rentre très tôt aux vestiaires. L'occasion de revoir Bosetti sur un terrain de football. Le système offensif fait néanmoins l'effort de jouer les coups à fond et d'évoluer de manière très verticale, mais le talent manque. Résultat : le match ne sort pas franchement de sa torpeur pendant une heure. Seul Smolov gratifie l'Allianz Riviera d'un geste juste qui trompe Benítez, pas franchement inspiré. Même si les Azuréens accusent le coup, ils égalisent rapidement sur un penalty de Bosetti provoqué par une immonde semelle de Granqvist, puis prennent l'avantage en supériorité numérique sur un banal corner. Les Niçois quittent donc l'Europe sur un score positif qui représente mal leur parcours en Ligue Europa. Mais qui fait toujours plaisir.