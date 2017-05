Nice sur le coup pour le Valenciennois Tameze

0

Les Aiglons continueront de jouer la carte de la jeunesse.Ce n'est pas parce que la troisième place est assurée et que la Ligue des Champions se profile que Nice va changer sa politique sportive. Le Gym présentait déjà l'effectif le plus jeune de Ligue 1 cette saison, avec 23 ans et trois mois de moyenne d'âge. Et c'est pile l'âge d' Adrien Tameze , milieu de terrain de Valenciennes . Selon, son profil de joueur athlétique, technique et polyvalent intéresserait le staff azuréen.Formé à Lille , passé par les sélections de jeunes (de U16 à U18), son contrat à VA s'achève en juin 2018. Le club nordiste ne s'opposera pas à son départ, puisqu'il doit dégraisser son effectif avant le 30 juin pour des raisons financières. De son côté, Nice a tout intérêt à préparer suffisamment tôt son mercato, puisque les barrages de C1 débutent dès la fin juillet et que son effectif pourrait être largement remanié suite à cette belle saison.Et donc trouver des Jean-Michaël en série.