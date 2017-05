Nice se traîne vers l'Europe

Des joueurs clés blessés, un effectif qui commence à couiner de fatigue, mais des victoires qui continuent de tomber... Nice s'est imposé à Lille sans briller, parfois même en refusant le jeu. Ce qui place les pragmatiques Aiglons toujours un peu plus proches de la Ligue des champions.

1000

Lille 1-2 Nice

Balotelli retourne le LOSC

Nice ferme la boutique

Seize points d'avance sur le quatrième à six journées de la fin. Autant dire que Nice va goûter à la Ligue des champions la saison prochaine. Au moins à ses tours préliminaires certes, ce qui, en début de saison, alors que Ben Arfa, Germain et Puel venaient de mettre les voiles, paraissait bien hypothétique, si ce n'est utopique. Aujourd'hui, Nice touche du doigt son rêve européen et peut encore fantasmer d'un titre de champion. Même si l'effectif de Lucien Favre finit la saison sur la jante et n'hésite plus à se transformer en équipe de contre pour collecter les points qui lui manquent. Nice sait réagir et s'arracher. Pas idéal pour vivre les matchs sereinement du début à la fin, mais suffisant pour retourner aux vestiaires en position de second virtuel de Ligue 1. Agressés par le pressing des Lillois, crucifiés par une frappe contrée d'Amadou (14), les hommes de Lucien Favre répondent deux fois par le biais de Super Mario . D'abord d'une reprise de volée du plat du pied à la réception d'une galette d'Esseyric (17), ensuite sur une frappe de Ricardo Pereira relâchée par Enyeama (45).Entre-temps, les deux camps ont leurs occasions : Ricardo Pereira place une tête toute molle à quelques centimètres du poteau (22), Eder balance une lourde frappe que Cardinale sort du cadre (27), Eysseric contrôle dans la surface une belle offrande de Balotelli, mais voit son tir passer nettement trop haut sous la pression de Béria (43). Sans être géniale, la première période est donc animée – par intermittence – et place les Dogues en position de chasseurs pour le second acte.Le rôle de l'équipe attentiste semble convenir aux Aiglons, qui démarrent le second acte recroquevillés dans leur camp. Mais si les Lillois dominent, ils ne sont que trop rarement dangereux, entre Eder pas assez mobile et Rony Lopes imprécis. Quand il ne manque pas un ou deux centimètres au Portugais, pour pousser au fond un superbe centre de De Préville, qui avait fait la différence sur le côté gauche avant de repiquer et centrer du droit (52). Déjà plombé par six matchs sans victoire dans son stade, Lille n'y arrive pas, et après avoir changé Lopes pour El Ghazi, Franck Passi tente de changer Benzia par Kishna, puis Mavuba par Bissouma.Le numéro 10 du LOSC parvient bien à claquer une reprise de volée peu académique à un quart d'heure de la fin, mais nettement hors cadre (78). Contrairement à la grosse frappe de Super Mario sur coup franc (82), qui frôle le cadre d'Enyeama juste avant la sortie de l'Italien, remplacé par Le Bihan. Lille a son opportunité pour revenir sur une volée de Xeka (85), mais Cardinale veille au grain et sort le ballon du cadre pour préserver le 20succès d'une équipe de Nice qui a décidé de finir la saison en mode pragmatique. Faute d'avoir le jus pour faire plus. Aucun supporter ne leur en tiendra rigueur.