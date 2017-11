Nice se rassure un peu face à Dijon

La délivrance, enfin. Lucien Favre peut souffler, ses Aiglons aussi. Systématiquement battu ou tenu en échec depuis le 17 Septembre dernier en Ligue 1, Nice a réussi à stopper l'hémoragie face à Dijon (1-0). Pas de quoi sauter au plafond non plus pour le peuple rouge et noir, tant la prestation des leurs a été contrastée. Face à des Dijonnais toujours aussi joueurs mais toujours aussi fébriles derrière, il faut attendre la 40minute et un ceinturage inutile de Marié sur Pléa pour voir Balotelli ouvrir le score sur le penalty qui suit. Dans leur Allianz Riviera clairsemée, les Aiglons ne maîtrisent pas tout et se font prendre en contre, ne devant leur salut qu'au manque de précision de leurs adversaires et d'un Benitez chaud bouillant en seconde période. L'expulsion un peu sévère de Balotelli à deux minutes de la fin pour un tacle à retardement n'augure d'ailleurs rien de bon pour les futurs matchs de Nice , qui ira à Caen après la trêve internationale.Un bon match de bas de tableau qui permet quand même aux Niçois de s'extirper de la zone rouge, et même de dépasser leur adversaire du jour.