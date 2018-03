Nice s'assoit sur Lille

Nice a enfin gagné. Lille est toujours plus mal.

Les reins de Toure et du Cameraman ont pris cher sur cette double feinte de Saint Maximin. #OGCNLOSC #OGCNice pic.twitter.com/23hLgARIJO — Pseuman (@pseuman) 2 mars 2018

OGC Nice (4-3-3) : Benítez - Coly (Souquet, 78e)-, Dante, Marlon, Burner - Tameze, Seri, Cyprien - Plea, Saint-Maximin (Sacko, 90e), Balotelli. Entraîneur : Lucien Favre.



Lille OSC (4-3-3) : Maignan - Ballo-Touré, Alonso, Ié, Soumaoro - Amadou (cap.) (Soumaré, 72e), Maia, Benzia (Faraj, 86e) - Araujo (Mendes, 86e), Pepe, Mothiba. Entraîneur : Christophe Galtier.

Heureusement, ils s'aiment.Parce que sur le terrain, les Niçois enfoncent un peu plus le LOSC en même temps qu'ils reprennent leur souffle, après sept sorties sans victoire. Premier corner, premier tir, premier but pour les Niçois. L'homme qui valait cent millions passe devant Soumaoro et valide le centre de Cyprien au premier poteau. La suite ? Des erreurs niçoises pour offrir quelques balles aux visiteurs (Mothiba, frappe au-dessus, 22) et un Ballo-Touré en perdition face aux dribbles de Saint-Maximin (frappe sur Maignan, 15). Sur la touche, même la caméra n'arrive pas à suivre.La suite coule aussi sûrement que le club de Gérard Lopez. Si Nice se fait cueillir dès la reprise par un Araujo bien seul dans la surface au bout d'un long une-deux avec Pépé, si Nice est longtemps dans le dur contre un Lille mieux revenu malgré la blessure d'Amadou, l'OGC va finir par repasser devant et un homme va doublement savourer : Wylan Cyprien . Décisif d'une reprise sous la barre sur un centre au deuxième poteau de Souquet, entré en jeu deux minutes plus tôt et décalé par Saint-Maximin, l'Aiglon inscrit son nom sur grand écran pour la deuxième fois de la saison, après le but de la victoire contre Saint-Étienne fin janvier. 1+1 qui font six points, car Benítez claque un dernier arrêt sublime au sol sur une tête d' Edgar Ié.K.O. sur le coup, le défenseur portugais quittera la pelouse sur une civière. Comme son club.