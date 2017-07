Nice, rendez-vous en chambre d’appel

Deux mois après avoir bouclé la meilleure saison de son histoire en première division en terme de points pris, l’OGC Nice s’apprête à retrouver la Ligue des champions avec la réception de l’Ajax mercredi soir en troisième tour préliminaire. Le tout après un nouvel été agité, mais contrôlé. Assez pour ne pas s’inquiéter ?

« Si on va en C1, faudra que je vienne au stade avec un slip blindé ! »

Par Maxime Brigand

Propos de Jean-Pierre Rivère issus de L'Équipe.

En bon chef de meute, Jean-Pierre Rivère sait comment faire tourner les serviettes. «» , a-t-il lâché au moment d'évoquer le profil de l'étape qui attend son équipe mercredi soir dans une Allianz Riviera à guichets fermés. Deux mois après avoir rendu la meilleure saison de l'histoire de l'OGC Nice en première division en terme de points – une troisième place avec 78 points au compteur –, le président niçois a la banane. Younès Belhanda, Paul Baysse et Ricardo Pereira ont quitté le club ? Pas de panique, c'est la routine. «, préfère relativiser Rivère.» Peut-être avant tout parce que l'homme d'affaires connaît sa partition. Lors de l'été 2016, l'OGC Nice avait laissé filer Ben Arfa, Mendy, Germain, Pied et Puel ? Il a terminé sur le podium. Chez les Aiglons, la vie est comme ça : on recrute, on parie et, chaque été, on bosse pour entretenir la dynamique. Voilà maintenant plusieurs saisons que l'histoire se répète. Simple détail, l'été 2017 a vu le club changer progressivement de dimension à l'heure où un nouveau centre d'entraînement ultra-moderne va être livré. L'objectif est maintenant de grandir, sportivement, mais aussi financièrement, tout en conservant l'ADN maison et en refusant de claquer plus de quatre millions d'euros pour un joueur. Soit, continuer à jouir, mais à moindre frais.Continuer à jouir, c'était avant tout conserver la tête pensante, Lucien Favre , un homme qui a été dragué lourdement tout l'été, notamment par un Borussia Dortmund que Rivère a gentiment envoyé bouler. C'était aussi accepter de mettre le prix pour conserver Mario Balotelli et Dante , entre autres. Oui, derrière la langue de bois du boss niçois, il y a surtout une bonne dose de fausse modestie, car Nice a logiquement succombé au jeu des ambitions. Il suffit, pour s'en convaincre, de planter son nez dans les clauses de revalorisation signées sous seing privé par certains joueurs. Arrivé cet été de Caen, le bonbon Jean-Victor Makengo s'est déjà glissé sous une étiquette de 50 millions d'euros, soit autant que Malang Sarr et qu'Alassane Pléa. En public, Nice se cache souvent derrière son budget – 45 millions d'euros cette saison –, mais n'hésite pas à bomber certains salaires, ce qui pourrait par exemple être le cas de Giannelli Imbula si le dossier parvient à se boucler. Bien sûr, les Aiglons continuent à parier (Lees-Melou, Tameze, Makengo) et ajouter un peu d'expérience (Jallet), mais il faut se rassurer : qualitativement, l'OGC Nice va bien, très bien.Pour s'en rendre compte, il fallait filer à Divonne-les-Bains ces dernières semaines où la bande à Favre avait planté sa tente. Bilan : quatre victoires en cinq matchs malgré une belle patate reçue contre le Sparta Prague (1-4). La préparation a été intense, studieuse, a vu Balotelli lâcher quelques galettes dans l'effort, mais a surtout vu le retour du préparateur mental Thomas Sammut qui a largement bossé sur les cerveaux du groupe en vue de ce rendez-vous européen. Un rendez-vous qui excite, qui enivre et qui influera forcément sur la suite du mercato estival. En cas de qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions, Jean-Pierre Rivère s'autorisera une cinquième recrue. Pour le moment, comme le racontaitcette semaine, on aborde la chose différemment. Soit en s'envoyant l'hymne de la C1 dans les oreilles à l'arrière d'un bus. Un moment qui a offert cette confession d'anthologie d'un membre de l'encadrement de l'équipe première : «» Que du plaisir, donc.