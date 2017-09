Nice règle la boîte à Vitesse

Vainqueur de son deuxième match de poule, Nice fait le plein de points grâce à une prestation sérieuse face au FC Vitesse (3-0). Balotelli peut aller découvrir son rejeton Lion la conscience tranquille.

[VIDEO] UEFA Europa League Seul face à 4 joueurs du Vitesse, Saint-Maximin double la mise pour Nice #OGCNVIThttps://t.co/pE3Q41DKv2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 septembre 2017

Pléa dans le turfu

Arnhem globe trotters

: Cardinale - Jallet, Le Marchand, Dante , Souquet - Seri (Tameze, 73), Koziello, Lees-Melou - Saint-Maximin (Srarfi, 80), Pléa, Balotelli (Ganago, 73).: Passver - Büttner (Faye, 46), Miazga, Kashia, Dabo - Serero (Ali, 78), Foor, Bruns, Linssen, Rashica - Matavz (Mount, 86 Nice comme à Paris, la jeunesse rend fou. Les sorties nocturnes, les ambiances strass et paillettes, les deux villes connaissent. Et qu’il s’agisse de la capitale française ou de la belle Nice, chaque équipe de football possède son jeune diamant tricolore. Au PSG , Kylian Mbappé. À l’ OGC Nice Allan Saint-Maximin . Contre le Vitesse Arnhem , l’international espoir a encore prouvé sa qualité en contre-attaque. Alors que la dernière minute de jeu de la première période suit son cours à l’Allianz Riviera, ASM récupère un ballon dans sa moitié de terrain et part en contre. À l’aide d’un premier sprint, d’un second coup de rein puis d’une magnifique frappe croisée, l’ailier agite ses frites et vient sceller la victoire du Gym. À toute vitesse.Conformément aux dires de Lucien Favre avant le début de la rencontre, l’ OGC Nice accueille leurs invités bataves avec un onze de gala. Wesley Sneijder est toujours laissé sur le banc de touche par le tacticien suisse, puisque la paire de milieux Seri-Koziello fait bien l’affaire. En face, le Vitesse ne calcule pas l’envie locale et souhaite répondre à chaque offensive des Aiglons. Chaque offensive, jusqu’au quart d’heure de jeu où Pierre Lees-Melou frappe un corner, prolongé de la tête au second poteau par Dante . Instinctif, Alassane Pléa bénéficie d’une vision futuriste, se déplace et prend le gardien Remko Pasveer de court (1-0, 15). Devant au tableau d’affichage, les Azuréens poursuivent leurs courses vers l’avant. Par deux fois, Saint-Maximin et Lees-Melou obligent le dernier rempart hollandais à la parade, histoire de laisser place au suspense.Dans ce spectacle, Balotelli joue un rôle important sur le devant de la scène. Auteur d’une main volontaire pour faire chanter la Brigade Sud en son nom, Super Mario pèse sur le secteur défensif adverse et récolte une vilaine semelle de Thulani Serero . Monopolisateur du ballon, le collectif niçois met son buteur italien en bonne position pour frapper, mais son tir croisé passe à côté du but gardé par le. Riche en combinaisons, le quatuor offensif de l’OGCN fait mal à la défense néerlandaise, partante pour souffler à la mi-temps avec un seul but d’écart. Dommage, Saint-Maximin en avait décidé autrement.Doté d’une avance confortable au tableau d’affichage, le Gym reprend la bonne habitude de garder la balle et fait courir ses adversaires du soir avec intensité. Balotelli poursuit son show de déménageur face aux défenseurs, l’électricité est toujours dans l’air. En revanche, la lumière se met à bouder les projecteurs du stade, plongeant la pelouse dans l’obscurité pendant dix bonnes minutes. Afin de garder les corps chauds, chaque équipe mélange jeu de la passe à dix et cache-cache. Le jeu reprend son cours, mais Nice semble avoir perdu son allant à la suite de cet imprévu. Sur coup franc, Arnhem est proche de revenir dans la partie grâce au coup de patte de Thomas Bruns , qui s’écrase sur l’équerre de Yoan Cardinale Dans la foulée, Jean-Michaël Seri remet le couvert mais sa frappe frôle le poteau de Pasveer. Nice souhaite éviter les sueurs froides de fin de rencontre et laisse reposer ses cadres dans l'optique du match contre Marseille dimanche. Résultat ? Seri et Balotelli quittent la pelouse. Le dernier nommé pourra ainsi rendre visite à son premier fils Lion, né aujourd'hui à Zürich. Pas encore père mais tout aussi doué, Saint-Maximin laisse quant à lui sa place à Srarfi, qui servira d'un excellent relais pour permettre à Pléa d'inscrire un doublé (3-0, 82). L'OM est prévenu : Nice est en forme olympique.