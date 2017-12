Nice pris de Vitesse

1

Vitesse (5-3-2) : Pasveer - Lelieveld, Miazga, Kashia, Oude Kotte, Faye - Colkett, Mount, Bruns - Matavž, Castaignos. Entraîneur : Henk Fraser.

OGC Nice (4-3-3) : Cardinale - Coly, Sarr, Dante, Burner - Makenko, Koziello, Cyprien - Srarfi, Plea, Lusamba. Entraîneur : Lucien Favre.

Le retour du roi WylanUne bonne nouvelle, déjà. Opéré des ligaments croisés en mars dernier, Wylan Cyprien a profité de ce match sans enjeu – Nice étant déjà assuré d’être deuxième du groupe – pour retrouver les terrains. 90 minutes de très bonne facture pour l’international espoir, qui a retrouvé ses bonnes habitudes. Celles qui avaient fait de lui une des grandes révélations de la saison dernière. Retour, toujours : Yoan Cardinale a prouvé que les cinq derniers matchs passés sur le banc lui ont presque fait du bien. Le portier niçois s’est d'abord montré impérial sur une tête de Thomas Bruns (6) et une énorme frappe de Luc Castaignos (45), avant de retomber dans ses travers en repoussant difficilement une frappe de Milot Rashica dans les pieds de Castaignos, qui ne gâche pas l’offrande (1-0, 85).Pour le reste ? Arnaud Lusamba s'est montré très disponible, Racine Coly, latéral droit, a vécu un baptême difficile, et Lamine Diaby-Fadiga est devenu le premier Aiglon né dans les années 2000 à disputer un match officiel avec les pros.Encore une défaite, certes, mais Nice aussi est qualifié pour les seizièmes de finale, et c'est bien cela le plus important.