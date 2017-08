Nice prend un coup de chaud au San Paolo

Trop timoré et dominé pendant 90 minutes, l'OGC Nice repart de Naples avec un retard de deux buts et deux expulsions évitables. Il faudra un exploit à l'Allianz Arena pour voir les groupes de la Ligue des champions. Et donc une performance radicalement différente du Gym.

Nice sous le feu napolitain

D'un tacle deux expulsés

Un excès d'engagement de Vincent Koziello , une protestation trop vigoureuse d' Alassane Pléa , et la soirée de l' OGC Nice a fini par prendre une tournure cauchemardesque. Le Gym est non seulement tombé sur un adversaire plus fort, il a aussi expérimenté l'importance du mental au plus haut niveau européen. Face à Naples , les Niçois ont probablement souffert face à la pression du San Paolo. Ils ont aussi subi un excès de zèle de l'arbitre, sans pitié face à un joueur tout sauf méchant. La scène européenne exige des nerfs solides, une concentration de tous les instants, et aussi la capacité à ne pas se mettre l'arbitre à dos. Un point positif à retenir néanmoins : à 2-0, l'affaire sera compliquée à l'Allianz Arena, mais elle ne sera pas impossible. Or, à neuf contre onze à dix minutes de la fin, on pouvait penser que les Aiglons auraient pris un peu plus l'eau... Nice n'aura pas tenu quinze minutes dans la fournaise de San Paolo. La faute à une ouverture lumineuse de Lorenzo Insigne , à un timing inadéquat de Yoan Cardinale sur sa sortie et, surtout, au talent de Dries Mertens qui élimine le gardien niçois avant de pousser le ballon au fond (13). Une action à l'image de la première période : des Napolitains qui rentrent trop facilement dans la surface, et des Aiglons qui peinent à ressortir les ballons. À l'exception d'un Allan Saint-Maximin sans aucune inhibition qui percute et frappe – sans trouver le cadre – à deux reprises (12, 40). Pour le reste, ce sont essentiellement les Italiens qui mettent à contribution Cardinale, devant Mertens entré dans la défense comme dans du beurre (21), sur une frappe enroulée d'Insigne (42). Quand ce ne sont pas José Callejón – sur une ouverture lumineuse de Marek Hamšík (11) – ou Mertens, en retourné acrobatique, qui manquent de peu le cadre. À l'issue de ce premier acte, Lucien Favre peut avoir, au choix, la satisfaction de n'être mené que d'un but – en partie grâce à un Dante moins fébrile que le reste de la défense –, ou d'avoir vu Vincent Koziello rater de peu la balle du 1-1 d'une frappe légèrement trop croisée. Cela aurait été contre le cours du jeu, mais cela aurait fait tellement de bien...Au retour des vestiaires, c'est toujours compliqué pour les hommes de Lucien Favre , à l'exception d'un court temps fort à l'heure de jeu. Insigne frappe hors cadre (48) avant de manquer de peu le 2-0 à l'affût sur un mauvais renvoi de Cardinale, surpris par un tir écrasé de Mertens (51). Même le Belge croque son occasion du plat du pied dix minutes plus tard, avant qu' Arnaud Souquet ne trouve la barre de son propre gardien en tentant un dégagement en corner. De quoi se dire que les Aiglons, même largement dominés, vont revenir du San Paolo dans une situation convenable. Manque de bol, la pression italienne finit par payer sous la forme d'une faute évitable de Christophe Jallet dans la surface sur Mertens. Pénalty, contre-pied de Jorginho sur Cardinale, et l'avantage napolitain prend de l'épaisseur. Pour Nice , pas de réaction ou presque, si ce n'est une reprise hors cadre d' Alassane Pléa (74), qui laisse à penser que ce Gym-là est trop juste pour la reine des compétitions européennes. La double expulsion de Koziello et Pléa – le premier pour un tacle trop appuyé, le second pour contestation – à dix minutes de la fin ne fait que pourrir un peu plus une soirée compliquée. Mais en limitant la casse en infériorité numérique, les hommes de Lucien Favre se sont tout de même offert le droit de croire à un exploit au retour. C'est déjà ça.