Nice ne fait pas de cadeaux à Bordeaux

Nice (4-3-3) : Benítez - Soquet, Dante, Sarr, Le Marchand - Lees-Melou, Tameze, Seri - Saint-Maximin (Burner, 84e), Balotelli, Pléa. Entraîneur : Lucien Favre.



Bordeaux (5-3-2) : Prior - Sabaly, Jovanović, Toulalan, Pellenard (Malcom, 61e), Poundjé - Lerager, Otávio, Plašil (Sankharé, 69e) - De Préville, Kamano (Cafu, 75e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Un film de Noël comme on les aime. Un peu ennuyeux au départ, mais devant lesquels on finit scotchés lors des longs après-midi d'hiver. Sauf que Mario Balotelli , de nouveau buteur, n'est pas du genre à donner dans le bon sentiment.La trame s’est d’abord gentiment mise en place, histoire de ne pas réveiller trop brusquement Mémé qui somnole devant son poste. La première demi-heure a donc permis de faire la rencontre de la morose Bordelaise, qui traverse une crise existentielle depuis la claque donnée au début de l’automne par le briseur de cœur parisien. En face, la jolie Niçoise, après en avoir sacrément bavé, voit enfin l’horizon s’éclaircir après trois victoires consécutives en Ligue 1. À l’écran, cela se traduit par une domination mielleuse des Aiglons, face à des Girondins recroquevillés sur leur défense à cinq défenseurs. Pour que ceux qui ont raté le début puissent vraiment comprendre l’enjeu, Balotelli ouvre la marque grâce à une remise de l’épaule du remuant Pierre Lees-Melou (36, 1-0), alors que les réactions bordelaises par Plašil (37) et de Préville (41) ressemblent plus à des aveux d’impuissance. Pub.Dans le deuxième acte, Nice continue de parader devant de tristes Aquitains. Après avoir repoussé un missile de Super Mario , Prior est sauvé par sa barre sur la reprise de Lees-Melou (58). Serait-ce le renversement de situation tant attendu ? Bof. Même si, après ça, Bordeaux retrouve des couleurs avec un système modifié et un Malcom sur le pré. Aux gestes acrobatiques des inévitables Lees-Melou (67) et de Balotelli (72), Malcom répond d’un retourné qui finit dans les gants de Benítez. La souffreteuse pense enfin pouvoir regarder la nantie dans les yeux. Sauf que, faute de budget, le scénariste n'a pas prévu de rebondissement final. Morale de l'histoire : Nice se glisse à la sixième place du championnat, pendant que Bordeaux continue à traîner son spleen. Rideau et tant pis pour la magie de Noël.