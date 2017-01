Nice, leader sans couleur

Bousculée et loin d'être rassurante dans le jeu, l'OGC Nice s'est malgré tout imposée dimanche face à Guingamp (3-1) et reprend la tête du championnat à quelques heures du combat des chefs entre le PSG et l'AS Monaco.

0

Nice 3-1 Guingamp

Le brouillon niçois

Les mauvaises manières

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a des jours pour ne pas se planter, des matches au cours desquels il ne faut pas passer à côté. Au lendemain de la défaite de l'OL contre Lille (1-2) et alors que le PSG et Monaco s'expliqueront dimanche soir au Parc des Princes, Nice avait l'occasion de reprendre la barre de la Ligue 1 mais surtout de relever la tête après un début d'année 2017 qui ne rassure personne. Face à Guingamp , les hommes de Lucien Favre ont assuré l'essentiel grâce à un réalisme froid mais n'ont pas réussi à retrouver le style qui faisait leur charme lors de la première partie de saison. Et il faut désormais répondre à certaines questions à une semaine d'un déplacement capital à Monaco Lucien Favre sait que certains rendez-vous ont une odeur particulière et la réception de Guingamp avait un objectif clair : reprendre de la confiance après quatre matches sans succès et sans folie mais surtout préparer au mieux le déplacement à Monaco programmé samedi prochain tout en profitant des balles perdues lyonnaises samedi face à Lille Nice n’est plus tellement le Nice d’avant les fêtes et le retour de Jean Michaël Seri, revenu de la CAN cette semaine, devait aider à revenir à un 4-3-3 plus classique et excitant. Ça, c’est pour les souhaits car dans les faits, les Guingampais dominent les premières minutes, bien emmenés par un Bodmer installé en meneur de jeu et une volonté d’attaquer affichée poussant Cardinale à un double-arrêt devant Yannis Salibur d’entrée. La suite n’est qu’une histoire finalement trop classique entre un onze volontaire mais incapable de faire la différence et un autre, plus brouillon que par le passé, moins flamboyant qu’il devrait l’être, imbibé de réalisme. En deux éclats, l’ OGC Nice fait la différence et couche la bande à Kombouaré, par Pléa d’abord, à la conclusion d’un mouvement collectif parfait et d’un relai superbe de Valentin Eysseric (1-0, 11), et par Seri ensuite, dont la frappe est déviée par Sorbon (2-0, 38). Dur à avaler, surtout face à tant de largesses.D'autant que la seconde période se poursuit sur la même ambiance : des relances hasardeuses du jeune Sarr, souvent laissé sans solution par ses potes, un Balotelli placé trop bas et des espaces ouverts aux Guingampais. Résultat, les hommes de Kombouaré ont la possession, multiplient les approches et, juste après l'heure de jeu, Jimmy Briand gifle enfin la défense niçoise après une nouvelle prise de risque affreuse (2-1, 63). Les Aiglons inquiètent, Lucien Favre aussi, refusant de s'adapter à l'adversité du jour et préférant s'entêter dans la relance propre alors que ses joueurs ne cessent de cracher sur leur copie. Une réaction ? Quasiment aucune, si ce n'est une vieille frappe lointaine de Balotelli alors qu'Antoine Kombouaré a balancé ses cartes offensives (De Pauw, Mendy et Privat) pour ne pas rentrer en Bretagne avec des regrets. Pour ça, il faut de la précision et ni l'attaquant belge, ni Lucas Deaux ne parviennent à faire frissonner Cardinale alors que Favre bétonne son système pour les dernières minutes de la partie et que Dalbert sauve les siens à plusieurs reprises. Malmenée et peu rassurante, la troupe du commandant suisse assure l'essentiel : une victoire et c'est le plus important. Pour la manière, on repassera, et le troisième but inscrit en fin de rencontre par Mario Balotelli n'y changera rien (3-1, 87).