Nice enchaîne, Toulouse rame contre Nîmes

Balotelli, Souquet, Pléa. Nice reprend sur les bonnes bases de la saison passée.Opposés à La Gantoise en match amical, les Aiglons se sont imposés 3-2 sur le fil grâce à un but d' Alassane Pléa en toute fin de match (90+2). Auparavant, c'était Balotelli, sur une passe décisive de Séri, qui avait égalisé après l'ouverture du score de Birger Verstraete, avant que Souquet ne redonne l'avantage aux niçois peu avant l'heure de jeu (53). Les belges pensaient avoir fait le plus dur en revenant une nouvelle fois à la marque, via Moses Simon , avant que petit Pléa ne surgisse en conclusion. Nice enchaîne une troisième victoire consécutive après Nyon (4-0) et le Servette de Genève (3-1), un bon signe à deux semaines de son troisième tour préliminaire de Ligue des Champions.Pendant ce temps-là, Toulouse s'est englué 1-1 contre Nîmes , après avoir fait de nombreux changements en seconde période. Ouverture du score signée Khalid pour les toulousains (38), avant que Bozok n'égalise à la 50. Les faits majeurs de la deuxième mi-temps ? Trois buts refusés, deux pour les Crocodiles, un pour Andy Delort On se quitte bons amis.