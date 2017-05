Nice d'accord avec Adrien Tameze

AH

On peut être troisième de Ligue 1 et recruter chez le quatorzième de Ligue 2.C'est en tout cas la démarche de l'OGC Nice, qui se serait mis d'accord avec Adrien Tameze (Valenciennes) pour le transfert du jeune milieu. Après avoir arraché Wylan Cyprien au RC Lens l'an passé, c'est chez donc le voisin valenciennois que les Niçois prospectent cette fois.Élément incontournable de VA, Tameze, 23 ans, sort de deux saisons pleines en Ligue 2 (61 matchs pour un seul but). Nice n'a plus qu'à convaincre Valenciennes de le céder. Les Nordistes réclament 1 million d'euros, pour l'instant Nice en a proposé 700 000.À l'aise, Tameze.