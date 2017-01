Nice coince et perd deux points contre Metz

Paris victorieux hier à Rennes, Nice devait s’imposer aujourd’hui à domicile pour garder son beau petit matelas d’avance en tête de la L1. C’est manqué avec ce match nul et vierge concédé face à des Messins valeureux. En cas de victoire ce soir, Monaco peut reprendre la tête du classement.

Nice 0–0 Metz

Un entrejeu niçois en souffrance

Heureusement, Benitez assure

Le leader contre la lanterne rouge : telle était l’affiche au programme cet après-midi à l’Allianz Riviera. Une rencontre a priori pas mal déséquilibrée, donc, mais une différence de niveau pondérée par les nombreux absents dans les deux camps. Si Metz a son lot d’infortunes (pas d’Erding, d’Assou Ekotto, de Jouffre et de Bisevac sur la feuille de match), le problème est surtout dur à gérer pour les Niçois qui, sans les blessés, les suspendus et les partis à la CAN, ont pas mal souffert. En manque de repères, avec une compo largement remaniée au coup d’envoi et un système tactique modifié par rapport à d’habitude, ils ont montré des limites un brin inquiétantes pour un prétendant à la victoire finale en Ligue 1. Ils perdent deux points dans leur lutte à distance avec la Paris SG et peuvent voir les Monégasques leur passer devant au classement ce soir.Dès l’entame du match, les Messins semblent à leur aise dans leur 4-5-1, plus en tout cas que les Niçois dans leur 3-4-3 assez expérimental. Problème pour les Lorrains : si les bonnes intentions sont là, ils ne parviennent pas à aller au bout de leurs actions, comme trop souvent depuis le début de saison, que ce soit par manque de justesse technique ou d’inspiration. Mollet se signale, de même que Nguette ou un Falette assez chaud depuis qu’il a pris un coup sur son premier ballon touché au coup d’envoi. Les Niçois, eux, sont méconnaissables, surtout en milieu de terrain avec les absences combinées de Walter et Seri. Battus dans les duels, perdus sur le terrain, ils subissent le rythme imposé par leurs adversaires. Le premier tir cadré est pour Nguette, qui enrhume Dante puis oblige Benitez à se coucher (15e). Piqués au vif, les leaders de la L1 durcissent le jeu et réagissent sur coups de pied arrêtés : deux corners que Baysse est chaque fois proche de reprendre (21e et 41e) et un coup franc sorti difficilement par Didillon (27e). Koziello s’essaie aussi à la frappe mais c’est complètement manqué (36e). Celle de Souquet, en revanche, s’avère bien plus convaincante (40e), tandis que celle de Walter est trop audacieuse pour être cadrée (45+1e). Metz , de son côté, reste intéressant dans ses remontées de balle mais est plombé par l’inutilité de son attaquant de pointe Habib Diallo Au retour des vestiaires, c’est le club lorrain encore qui démarre le mieux avec Cohade tout près d’ouvrir le score sur un coup franc mal jugé par la défense niçoise. Benitez, l’habituelle doublure de Cardinale, se signale d’un superbe arrêt réflexe (47e). Une très chaude alerte puis une autre, encore sur coup de pied arrêté, avec une combinaison intéressante pour la frappe trop croisée de Mollet (58e). En face, Plea se frustre sur une obstruction non sifflée de Milan, tandis que Dalbert commence enfin à proposer sur son côté gauche. Ce n’est pas suffisant pour Lucien Favre qui décide de réagir, même si son banc est très light en expérience. Lusamba sort, remplacé par Marcel (67e). Dans la foulée, Plea s’offre enfin une occasion suite à un déboulé de Pereira mais sa frappe est trop croisée (68e). L’OGCN reste néanmoins sous la menace avec des tentatives adverses signées Philipps, Diagne et Vion, entré en cours de deuxième période. Les débats restent indécis et finalement stériles jusqu’au coup de sifflet final, avec ce score de 0-0 qui est une vraie mauvaise opération pour Nice Metz , de son côté, décroche 1 point important qui n’était certainement pas prévu initialement dans son opération maintien.