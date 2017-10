Nice bute sur la Paillade

181

Oui, Montpellier sait aussi gagner.Grisés par leurs excellents matchs nuls contre Paris et Monaco , les Montpelliérains accueillaient Nice ce dimanche avec la ferme intention de prendre trois points et passer devant un adversaire direct. Mission accomplie.Très vite, ce sont les Aiglons qui font le spectacle. La possession est aussi large que les occasions sont nombreuses. Mais dans les cages de Montpellier, Benjamin Lecomte est dans une forme olympique et repousse pas moins de sept occasions provoquées par Balotelli, Plea, Saint-Maximin et même Christophe Jallet Nice pèche par manque de réalisme, il ne manque qu'un petit grain de réussite pour ouvrir logiquement le score.Mais en deuxième période, le Gym mutiplie les erreurs à la relance, permettant aux Montpelliérains de progressivement s'installer dans leur camp. Et c'est Stéphane Sessègnon qui envoie un missile dans la lucarne de Cardinale. Mal payé pour Nice , mais pas immérité pour autant. Le coaching de Michel Der Zakarian fait le reste : le break est fait par une paire de remplaçants. Mbenza, subtilement servi par Sambia, ajuste sa frappe à l'entrée de la surface et achève Cardinale. Un après-midi de première fois puisque le Belge, comme Sessègnon, ont chacun débloqué leur compteur but.Troisième victoire méritée pour les Montpelliérains, qui grimpent de quatre places au classement. Un succès légèrement terni par la sortie sur blessure de Jérôme Roussillon dans le temps additionnel. Avec un point pris sur les trois derniers matchs, Nice continue de décevoir. Le dégoût qui se lisait sur le visage de Balotelli à la fin du match en dit long.