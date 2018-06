Nice attend le bon Patrick

Après s’être fait la main à Manchester City et aux États-Unis, Patrick Vieira, nouveau coach de Nice, se lance pour une passionnante, mais périlleuse aventure française. Car réussir à succéder à Lucien Favre n’est pas donné à tout le monde.

Par Florian Cadu

Propos de MC recueillis par FC

Décidément, Jean-Pierre Rivière sait comment s’y prendre pour faire briller de son club et le faire vivre par des annonces sexy. Ces dernières années, son Nice a par exemple fait frissonner ses fans en séduisant Mario Balotelli Wesley Sneijder ou encore Dante . Côté entraîneur, le président a réussi à convaincre Lucien Favre , un entraîneur qui s’est fait un joli nom en Allemagne , de s'essayer en France . Et voilà qu’aujourd’hui, l’OGCN fait signer un champion du monde 1998 pour remplacer le Suisse parti au Borussia Dortmund . Pas n’importe lequel bien sûr, puisqu'il s’agit d’un «» selon un communiqué de son nouvel employeur. Son nom ? Patrick Vieira , ancien joueur à la carrière énorme qui compte bien se construire un parcours d’entraîneur à la hauteur de celui du footballeur.Même si l’affaire était entendue depuis quelque temps, l’officialisation de Vieira à la tête de Nice a tout de même fait son effet. Car celui qui a signé pour trois années débarque avec une réputation flatteuse. Après avoir appris auprès de Pep Guardiola, de Jorge Sampaoli et chez les jeunes de Manchester City , l’ex-international a vécu sa première réelle expérience de technicien à New York City, où il a fait du bon taf.Et où il a surtout confirmé que ce nouveau métier pouvait être pour lui, selon Maxime Chanot , recrue du Français en 2016 : «» Quelles qualités, exactement ? «» , répond le défenseur luxembourgeois. Tout ça dans le corps d’un seul homme mesurant 1,93 mètre. Nice aurait donc visé juste. D’autant que la philosophie de jeu pensée par Vieira ressemble, toutes proportions gardées, à celle de Favre – qui a profité au club ces deux dernières saisons. Soit le souhait d’un jeu de possession porté vers l’offensive. «» , reprend Chanot, qui avait immédiatement été emballé par le discours du tacticien quand ce dernier l’avait appelé pour le rejoindre en Amérique du Nord.Ce point commun avec Lucien tombe bien, vu que Patrick ne souhaite pas tout bousculer sur la Côte d’Azur. «, a déclaré en toute simplicité le nouveau venu en conférence de presse.» , a également assuré Vieira. Faux : sa carrière de joueur compte au contraire énormément et l’aide au quotidien sur son banc. Chanot ne dit pas le contraire, et Rivière est allé le chercher en partie pour ça. «, a ainsi souligné le boss des Aiglons.En apparence, la fusion entre les deux parties promet donc quelque chose de joli. À voir maintenant si la chorégraphie des acteurs sera parfaitement exécutée. Sous peine de se retrouver avec un résultat plus que décevant. Sans avoir le droit à un deuxième ou troisième essai.