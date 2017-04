Nice assure le podium

646

Nice 3-1 Nancy

Le fossé entre les enjeux niçois et nancéiens était abyssal ce samedi après-midi, du côté de l'Allianz Riviera. Alors que les Azuréens avaient la possibilité de sceller définitivement leur place sur le podium en fin de saison, les Lorrains, eux, étaient face à l'obligation de récolter au moins un point pour tenter de ne pas sombrer un peu plus dans les profondeurs du classement.Sur le terrain, forcément, l'écart au classement entre les deux équipes ne tarde pas à se faire ressentir dans le jeu. Pour autant, Nancy tient le coup face à des Niçois réellement gênés par la présence défensive des visiteurs. Mieux, les hommes de Correa finissent même par ouvrir le score par l'intermédiaire de Dalé (26). Une joie de courte durée puisque moins de dix minutes plus tard, Le Bihan, merveilleusement bien servi par Belhanda, remet les deux équipes à égalité.Après avoir bien résisté dans le premier acte, l' ASNL commence à flancher dans cette seconde période. Coupable d'une faute sur Dalbert en pleine surface de réparation, Issar Dia offre même le second but sur un plateau à Seri, qui ne se fait pas prier pour transformer son penalty. 2-1, Nice est parvenu à renverser la situation, Seri s'offrant même un doublé dans les dernières minutes.Une victoire déterminante pour l' OGC Nice qui n'aura plus à regarder dans le rétroviseur jusqu'à la fin de saison avec cette place sur le podium désormais officielle. Une première depuis 41 ans pour le club niçois. Pour Nancy , en revanche, la fin de saison s'annonce beaucoup plus compliquée puisque les Lorrains pourraient se retrouver 19, au soir de cette 33journée en cas de victoire de Lorient et Dijon