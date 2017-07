C1 : Nice affrontera l'Ajax Amsterdam

AH

Manque de bol.Troisième de Ligue 1 la saison passée, l' OGC Nice espère décrocher sa qualification pour la Ligue des Champions. Pour cela, les Niçois devront passer d'abord le troisième tour préliminaire puis les barrages, pas simple. Et manque de pot, les Aiglons ont hérité de l'adversaire le plus coriace sur le papier : l' Ajax Amsterdam Les Néerlandais sont en effet les adversaires les plus à craindre de ce tour préliminaire, comparés aux autres têtes de séries : Viktoria Plzen Dynamo Kiev ou le CSKA Moscou . Finaliste de la Ligue Europa après avoir terrassé Lyon la saison dernière, l' Ajax a toutefois connu un été difficile en perdant son entraineur Peter Bosz Dortmund ), ses deux détonateurs que sont Traoré ( Lyon ) et Klaassen ( Everton ), et son arrière droit Kenny Tete Lyon ). Un dépouillement en règles, certes. Sauf que l' Ajax sait se régénérer et aura l'avantage de recevoir au retour début août.Les Aiglons vont devoir affûter leurs serres.