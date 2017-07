Nice a proposé un contrat à Sneijder

AH

Jamais deux sans trois.Réputée pour la qualité de ses marchés en centre ville, Nice sait aussi aller faire ses courses ailleurs. Et intelligemment. La preuve, l'OGCN s'apprête à réaliser un énième très bon coup sur le mercato estival, deux ans après la signature surprise de Ben Arfa, et un an après Balotelli.Toujours à l'affût des bons coups, les Aiglons sont sur le point d'attraper un gros, très gros poisson selonet plusieurs médias turcs : Wesley Sneijder . Libre depuis la résiliation de sa dernière année de contrat à Galatasaray début juin, le milieu hollandais de 33 ans s'est vu proposé un contrat par l' OGC Nice . Si le salaire du Hollandais est conséquent, Nice a déjà su faire des efforts pour Dante ou Balotelli.Insuffisant pour faire sécher les larmes de ceux qui regrettent encore Paul Baysse