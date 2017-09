Nice à l'heure anglaise

JD

L'effect McCourt.Visiblement, les liens entre baseball et football sont plus forts que ce que l'on pourrait penser. Passé des Dodgers de Los Angeles à l' Olympique de Marseille Frank McCourt semble avoir fait des émules. À en croire l'agence Reuters, l'ancien joueur professionnel Billy Beane (passé entre autres par les Mets de New York et connu du grand public pour avoir été interprété par Brad Pitt dans le film) est sur le point de s'associer avec l' OGC Nice pour racheter le club de Barnsley, pensionnaire de D2 anglaise.L'équipe du Yorkshire du Sud, actuelle quinzième de Championship, serait en effet à vendre en raison de la grave maladie dont souffre son propriétaire Patrick Cryne. Pour s'offrir le vainqueur de la Coupe d' Angleterre 1912, le propriétaire du Gym Chien Lee et son actionnaire Paul Conway devraient débourser 22,5 millions d'euros.Soit le double de la valeur totale de l'effectif actuel.