Niang : « J'ai toujours vu le Mondial à la télé, il faut que j'y aille »

M'Baye Niang est un homme nouveau.Titulaire en puissance au Torino , M'Baye Niang a enfin trouvé de la stabilité en Serie A, et ce, même après le limogeage de Siniša Mihajlović qui l'a fait venir à Turin. À 23 ans, Niang s'éclate chez les, qui sont déjà son huitième club depuis le début de sa carrière professionnelle.Dans ladu jour, l'international sénégalais évoque l'arrivée de Walter Mazzarri qu'il a connu à Watford , son entente avec Belotti sur le terrain, le poids de son transfert (14 millions + bonus). Mais aussi, et surtout, le Mondial 2018 qu'il rêve de disputer avec le Sénégal : «" M'Baye, tu as toujours regardé la Coupe du monde à la télé, aujourd'hui on doit arriver au sommet. "Promis, les accidents de Ferrari, c'est fini.