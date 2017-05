Niane, la dernière trouvaille sénégalaise de Metz

Dans quelques semaines, Ibrahima Niane rejoindra le FC Metz. Formé à Génération Foot, l’académie partenaire du club lorrain, et d’où sont sortis Sadio Mané, Diafra Sakho, Papiss Cissé ou Ismaïla Sarr, l’attaquant sénégalais participe avec sa sélection à la Coupe du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud. Où il a déjà fait parler de lui...

Meilleur buteur du championnat sénégalais

Une vidéo du dernier match

Par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au Sénégal, beaucoup voient en lui un futur international A, même si le secteur offensif des Lions de la Téranga est déjà copieusement fourni avec Moussa Sow , Sadio Mané, Keita Baldé, Mame Biram Diouf , Boubacar Khouma ou Ismaïla Sarr. Ce dernier, justement, sort du même moule que Niane, celui de Génération Foot, et il avait effectué ses débuts en Ligue 1 le 13 août contre Lille (3-2), un peu plus de deux mois après son arrivée en Lorraine. Olivier Perrin, l’ex-formateur du FC Metz aujourd’hui entraîneur de Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise), en est même persuadé. «Comme Sarr, Niane s’est engagé pour cinq ans avec Metz, qu’il rejoindra fin juin ou début juillet. «» , poursuit Perrin. Les Messins, qui reprendront l’entraînement le 24 juin, devront sans doute patienter quelques jours de plus avant de le découvrir, ainsi que le milieu offensif gambien Ablie Jallow (18 ans), également formé à Génération Foot. À tout juste 18 ans (il les a eus le 18 mars dernier), Niane est perçu comme un joueur au fort potentiel, ce qu’il a étalé lundi dernier face à l’Arabie saoudite (2-0), en inscrivant le second but des Lionceaux. «» Lors de la CAN des moins de 20 ans, disputée en mars dernier en Zambie et où le Sénégal s’était incliné en finale face au pays organisateur (0-2), Niane avait fait le taf (2 buts), s’invitant même dans le onze type du tournoi.Cette grande tige d’un mètre quatre-vingt-onze, paradoxalement dotée d’un jeu aérien tout juste passable – «» , glisse Perrin –, est née à Mbour, à quatre-vingt kilomètres de Dakar, mais surtout à cinq bornes de Saly, la célèbre station balnéaire. Et à Saly est implanté Diambars, l’autre référence de la formation à la sénégalaise. «» , énumère Perrin, qui se souvient des premiers pas de Niane en Ligue 2. Celui d’un joueur déjà efficace, «» .Aujourd’hui, Génération Foot évolue en Ligue 1, et Niane est, avec 13 buts, le meilleur buteur du championnat, alors que son équipe compte dix points d’avance sur Guédiawaye. «» À tel point que Joseph Koto, le sélectionneur, a tendance à l’aligner systématiquement, même lors de certaines rencontres amicales à l’intérêt limité. «» , poursuit Perrin, qui préfère utiliser l’attaquant dans une position axiale, alors que Koto l’installe sur les côtés, laissant Badji occuper le poste d’avant-centre.Il y a quelques mois, Niane a découvert son futur environnement lorrain à l’occasion d’une tournée effectuée par Génération Foot. Le jeune Sénégalais, en plus des matchs amicaux programmés pour l’occasion, a pu participer à quelques entraînements avec l’effectif professionnel. «» Et le staff technique messin est informé toutes les semaines de ses performances, puisque Perrin envoie méthodiquement une vidéo du dernier match disputé par l’attaquant avec son club. Histoire d’être certain qu’il ne s’est pas planté sur son choix...