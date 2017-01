Neymar vaut 246,8 millions d'euros

54

CP

Cet été, Paul Pogba est parti pour 110 millions d'euros au mercato estival. Trop pour certains.Une bonne affaire, répond le Centre International d'Étude du Sport (CIES). Selon une étude publiée par le centre de recherche basé à Neuchâtel, le joueur vaudrait en réalité la bagatelle de 155,3 millions d'euros. Une somme qui ferait de lui le troisième joueur le plus cher du monde, derrière Neymar (246,8 millions d'euros) et Lionel Messi (170,5 millions d'euros).Côté français, après le Mancunien viennent Antoine Griezmann (150,4 millions), Anthony Martial (92,5 millions) puis N'Golo Kanté (74,5 millions) et Ousmane Dembélé (71 millions). En Ligue 1, le podium des joueurs les plus chers est composé de Bernado Silva (52,5 millions), Lucas Moura (50,4 millions) et Alexandre Lacazette (45,6 millions).Pour établir son étude, le CIES s'est basé sur plusieurs critères : l'âge, la durée du contrat, l'expérience à haut niveau ainsi que le poste.Autre info : Dimitri Payet vaudrait 40,9 millions. Si ça peut aider l'OM dans ses négociations avec West Ham ...