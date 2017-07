Neymar unique buteur face à MU

🏆 International Champions Cup ⚽️ Le Barça se prépare bien pour son mini-Clasico face au Real samedi soir 😬 https://t.co/dRVTfnrbxl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 juillet 2017

Comme on se retrouve.Aucun doute, depuis son passage au Real, José Mourinho adore le Barça et ne garde que de bons souvenirs des branlées reçues face aux Catalans. Mais cette fois, l'équipe dua fait bonne figure face aux Barcelonais, puisque Manchester United ne s'est incliné que d'un rien (1-0).C'est finalement Neymar qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu. À la suite d'une glissade de Valencia, le Brésilien a récupéré le ballon dans la surface en renard, et fait preuve de toute son agilité en claquant un 360 suivi d'une enroulée petit filet. Bon en même temps, il était à six mètres du but. Mais quand même.Voilà, Neymar continue de marquer pour le Barça.