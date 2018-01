Neymar sacré Samba d'or

125

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La vie et le football peuvent réserver tellement de surprises. Les palmarès de fin d'année, en revanche, jamais.C'est ainsi que Neymar a été élu pour la troisième fois de sa carrière Samba d'or par le site brésilien Sambafoot, qui est donc en charge de désigner le meilleur joueur brésilien de l'année. Le Parisien a recueilli 27,71% des voix d'un jury composé d’internautes, de onze stars du football brésilien et d'un groupe de journalistes. Il devance le lauréat 2016 Philippe Coutinho (16,64%) et Marcelo (14,43%).À partir de combien de Samba d'or on a le droit à un Ballon d'or ?