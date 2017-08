Neymar présenté en fin de semaine

1

✈️🔴 Neymar sera présenté à la fin de la semaine d'après son agenthttps://t.co/Y0NKdxKuTB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 2 août 2017

AS

Cette fois, il n'y a plus aucun doute.Interrogé ce mercredi à l'aéroport de Barcelone, Wagner Ribeiro, l'agent de Neymar à ses débuts et toujours très proche de l'attaquant, a confirmé que le Brésilien allait s'engager avec le Paris Saint-Germain. Ribeiro a par ailleurs ajouté que le joueur le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros, soit le prix de sa clause libératoire) serait présenté en fin de semaine. Reste à savoir si ce sera vendredi, samedi ou dimanche.Jean Neymar des rumeurs.