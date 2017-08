Neymar, politique malgré lui

SOFOOT.com // France // PSG // Transfert de Neymar

Un transfert record, un salaire monstrueux et un statut de star incontestée de la Ligue 1. L'arrivée de Neymar doit supposément permettre au PSG et au football français d'entrer dans une nouvelle dimension. Un tour de force économique et médiatique, dont il ne faut pas oublier la portée politique pour le Qatar, qui frappe un gros coup après une année 2017 compliquée sportivement et politiquement.