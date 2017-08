Neymar « plus vivant que jamais »

KC

Comment se mettre ses nouveaux coéquipiers dans la poche en deux leçons.D'abord, répondre présent sur le terrain. De ce côté-là, Neymar n'a pas eu de soucis avec une passe décisive, un but, quelques dribbles endiablés et le trophée de joueur du match pour sa première apparition avec Paris face à Guingamp Ensuite, les brosser dans le sens du poil en zone mixte. Et là aussi, le Brésilien est précis. «(à propos de Cavani, ndlr)» , a-t-il expliqué.» , a-t-il ajouté ensuite.Le goût du travail bien fait. Et bien dit.