Neymar opéré samedi au Brésil et absent entre deux et trois mois

La blessure du Neymar : suite et (peut-être) fin du feuilleton ?Depuis quelques jours, les rumeurs autour de la blessure de Neymar racontaient tout et son contraire, au point qu'on était bien en peine de savoir s'il allait se faire opérer, jouer sous infiltration, partir en vacances au Brésil ou se présenter en pleine forme à l'entraînement.Ce jeudi, l'attaché de presse de la sélection brésilienne a annoncé que Neymar serait opéré d'une fracture, et non d'une fissure, samedi à Belo Horizonte, au Brésil Rodrigo Lasmar, médecin de laa fait savoir que l'attaquant brésilien serait absent des terrains «» . Ce qui donnerait un retour vers la mi-mai, à un point d'un mois du Mondial. Neymar rejoint donc Benjamin Mendy dans le groupe "".