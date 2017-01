Neymar met fin à dix ans de malédiction

Au terme d'un match sérieux défensivement, le Barça s'est imposé pour la première fois en dix ans contre la Real Sociedad à Anoeta (0-1). Mais tout n'a pas été facile pour les hommes de Luis Enrique.

Real Sociedad 0-1 Barcelone

Umtiti en détresse, Neymar en patron

La Sociedad a la possession, pas les occasions

Par Steven Oliveira

Dix ans. Depuis ce 5 mai 2007 et cette 33journée de Liga, Barcelone ne s’était plus jamais imposé à Anoeta toutes compétitions confondues. À l’époque, le Barça jouait avec Ronaldinho , Eto’o, Zambrotta, Thuram , Van Bronckhorst ou encore Guðjohnsen. Si Iniesta et Messi étaient déjà de la partie en 2007, Neymar , lui, venait à peine de souffler ses quinze bougies et, faisait ses classes à Santos pour tenter de signer un contrat pro. Dix ans plus tard, le Brésilien est devenu une véritable star dans son pays et un titulaire indiscutable à Barcelone. Ce n’est donc pas étonnant de voir Neymar prendre ses responsabilités et permettre auxde vaincre enfin sa bête noire basque.Sachant la mission basque périlleuse, Luis Enrique avait dégainé son équipe type. Seuls Lucas Digne , à gauche, et Jasper Cillessen , dans les cages, se sont incrustés. Préféré à Javier Mascherano en défense centrale, Samuel Umtiti vit un début de match bien compliqué. Face au pressing tout terrain de la Sociedad, le défenseur français rate deux relances plein axe en cinq minutes, dont une qui aurait pu coûter chèreer auxsi Oyarzabal n’avait pas envoyé sa praline dans les nuages (10). Alors que les Basques continuent de faire tourner le ballon, les Barcelonais en profitent pour faire mal en contre, et à ce petit jeu, le meilleur reste Neymar . Après avoir fait parler sa vitesse, le Brésilien provoque par ses dribbles le latéral droit Elustondo qui le balaye dans la surface. Penalty. Après une rapide discussion avec Lionel Messi Neymar décide de se faire justice lui-même et trompe Rulli d’une parfaite frappe croisée (20). Une ouverture du score qui ne va pour autant pas faire baisser de rythme les hommes d’Eusébio Sacristán qui tentent de revenir au score. Mais, ni Asier Illarramendi , d’une frappe des vingt-cinq mètres (36), ni Raúl Navas , qui prend le dessus sur Umtiti (44), n’arrive à trouver le cadre du gardien néerlandais. De leurs côtés, les Barcelonais essaient de poser le ballon dès qu’ils en ont la possibilité, et commencent même à gagner du temps sur les touches et coups de pied arrêtés.À la pause, Eusébio Sacristán a dû rappeler à ses joueurs que seule une équipe a réussi l’exploit de terminer une rencontre avec une meilleure possession de balle que le Barça . Et cette équipe, c’est la Real Sociedad , le 27 novembre dernier en championnat, ici-même à Anoeta (1-1). C’est donc avec cette idée en tête que les Basques sont revenus sur la pelouse pour le second acte. Mais si les coéquipiers de Carlos Vela arrivent bien à faire tourner le ballon pour mettre en danger la défense catalane, c’est plus dur. Mis à part un centre fort devant le but de Yuri qu'Oyarzabal n’arrive pas à reprendre (62), et une tête d’Illarramendi au-dessus (89), les Basques ne se sont quasiment pas procuré d’occasions. En face, c’est encore Neymar qui s’est montré le plus actif sur le front de l’attaque, mais sa frappe enroulée passe de peu à côté (56). Le Brésilien aurait même pu bénéficier d’un second penalty sur une sortie de Rulli dans ses pieds, mais l’arbitre en a décidé autrement (63). Si le N de la MSN s’est donc montré à son avantage, le M a, lui, eu beaucoup plus de mal. Discret et d’une nervosité inhabituelle, Lionel Messi aurait même pu (dû) écoper d’un second avertissement en fin de match. Ladevra montrer un autre visage si le Barça veut s'éviter une déconvenue lors du match retour dans une semaine au Camp Nou.