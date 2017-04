Neymar manquera bien le Clásico

293

JD

Applaudissements ! Quoique vues les circonstances, ce ne serait peut-être pas très malin.On l'attendait depuis plusieurs jours, c'est désormais confirmé : Neymar manquera le Clásico du 23 avril. Le Brésilien fait les frais de son immaturité, après son expulsion contre Málaga le week-end dernier.Lors de la défaite du FC Barcelone en terre andalouse (2-0), Neymar avait écopé d'un carton rouge, le Brésilien avait alors quitté la pelouse en applaudissant ironiquement le corps arbitral. Un geste qualifié de «» selon la commission espagnole d'arbitrage qui a infligé un match supplémentaire de suspension à Neymar . Il manquera donc les deux prochaines rencontres de son équipe. La première, face à la Real Sociedad ce samedi et la seconde face au Real, toujours leader de la Liga, à trois points seulement des Catalans.On l'oublie parfois, mais à 25 ans on est encore jeune et con.