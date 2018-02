Neymar incertain pour PSG-OM

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tu bluffes, coach Emery !À deux jours du Classique entre le PSG et l'OM, Unai Emery comptait deux absents de taille à l'entrainement de vendredi : Marco Verratti et Neymar . Si le premier est resté en soin avec le kiné, le second souffrirait d'une «» , comme l'a révélé l'entraineur parisien en conférence de presse. «» .Mauvaise nouvelle pour Emery, qui peut tout de même compter sur le retour de Lassana Diarra à l'entrainement : «Pour lutter contre la gastro, bien s'hydrater, c'est important.