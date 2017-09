Neymar : « Gagner la Ligue des champions »

27

LG

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ?Quelques jours avant son entrée dans la compétition face au Celtic Neymar a accordé un entretien auconcernant ses ambitions chez l’actuel leader de la Ligue 1. Et celui qui a gagné la coupe aux grandes oreilles en 2015 avec Messi et de Suárez est sûr des forces du PSG , positive le numéro 10.