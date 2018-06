Neymar fait gagner le Brésil contre la Croatie

En sommeil jusqu'à l'entrée de Neymar, les Brésiliens ont regardé leur numéro 10 faire le spectacle pour battre la Croatie. Firmino a scellé le score au bout du temps additionnel. Et voilà une (petite) victoire pour le Brésil, bien content de retrouver sa star.

Un match de préparation doit-il être chiant ?

Neymar règle l'addition

Brésil (4-3-3) : Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda (Marquinhos, 65e), Marcelo (Filipe Luís, 60e) - Paulinho, Casemiro, Fernandinho (Neymar, 45e) - Willian (Taison, 81e), Gabriel Jesus (Firmino, 60e), Coutinho (Fred, 81e). Sélectionneur : Tite.



Croatie (4-5-1) : Subašić - Vrsaljko (Jedvaj, 87e), Lovren, Corluka (Ćaleta-Car, 52e), Vida - Badelj (Brozović, 61e), Rakitić (Bradarić, 83e) - Rebić (Pjaca, 64e), Modrić (Kovacić, 58e), Perisić - Kramarić. Sélectionneur : Dalić.

Par Albert Marie

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Voilà. Neymar a rejoué au foot. Son programme détaillé contre la Croatie ? Une entrée en jeu à la 45avec les doigts pointés au ciel. Des espoirs donnés aux supporters de son pays pour que sa présence relève un peu la purée toute fade servie par les deux équipes en première période. Un jeu brésilien transformé. Un but. Et une victoire pour sa nation. Les Croates, victimes du revenant et dangereux par phases en début de match, rentrent donc à la maison avec une défaite et une copie à revoir. Pour son adversaire, c'est avec l'esprit rassuré qu'on se tourne désormais vers le Mondial.Imaginez une carte « match de préparation » au. Vous la piochez. Quel dessin faîtes-vous ? Un grand stade qui dort un peu, du soleil, des bouteilles d'eau en désordre au bord de la pelouse, une équipe jaune et une équipe rouge. C'est le tableau des premières minutes de ce début d'après-midi à Anfield, où Brésiliens et Croates jouent sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller l'adversaire. Heureusement, quelques rares faits de jeu sont là pour nous tenir éveillés dans un match entre amis qui finit par doucement décoller au quart d'heure de jeu.Lovren, dans son jardin, est proche d'ouvrir le score à la treizième minute, mais son coup de tête à la réception d'un corner frôle le but d'Alisson. Profitant du pressing efficace des siens et d'une improbable tentative de une-deux des défenseurs centraux de Tite , Kramarić récupère le ballon à vingt mètres et chauffe les gants du gardien jaune. Beaucoup plus à l'aise quand le ballon est dans le camp adverse que dans le sien, le Brésil sort peu à peu de la pression collective croate grâce aux rushs individuels de Willian Marcelo et Paulinho . Coutinho frappe dans le ciel de Liverpool, Willian trouve des décalages et lafinit un peu mieux une première période quand même bien dégueulasse.L'entrée de Neymar , quoiqu'assez discrète, amène au moins de l'action. C'est d'ailleurs de son pied droit que jaillit la première frappe cadrée brésilienne, à la 57. Les Croates sont très rigoureux défensivement et continuent de laisser peu d'espace aux attaquants brésiliens. Mais peu, c'est déjà assez pour Neymar . Trouvé par Willian , Coutinho sert le numéro 10 sur la gauche de la surface. Il élimine Vrsaljko et Ćaleta-Car en deux crochets lasers avant de fusiller Subašić de près. 1-0 pour Neymar Regonflés par l'entrée du joueur parisien, les Brésiliens asseyent leur domination face à une Croatie qui ne répond plus, et marquent une deuxième fois par Firmino, à la réception d'une belle transversale de Casemiro . Et si les (très) nombreux changements dans les deux camps rendent la fin de match illisible, cette rencontre aura néanmoins permis d'esquisser au brouillon le portrait du Brésil 2018 : pas génial, mais suffisamment équilibré pour espérer aller loin quand Neymar peut compter sur ses deux jambes.