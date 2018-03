Neymar exigerait une augmentation pour rester

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'augmentation de l'indécence.En pleine convalescence au Brésil suite à sa blessure au pied, Neymar aurait fait part de ses conditions pour continuer à évoluer sous le maillot parisien la saison prochaine. Selon, informé par une source parisienne, l'attaquant brésilien aurait demandé à voir son salaire augmenter à 1,1 million d'euros par semaine. À l'heure actuelle, la starlette parisienne ne touche « que » 750 000 euros hebdomadaires. Une somme visiblement trop maigre pour assouvir à tous ses besoins.Depuis des semaines, les rumeurs évoquant un départ estival de Neymar vers le Real Madrid émanent de partout, et surtout d' Espagne . Un climat idéal pour faire pression sur son employeur et négocier un contrat extra-juteux.L'amour du maillot prend toujours plus de coups.