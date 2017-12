Neymar évoque sa blessure au Mondial 2014

22

La plaie a cicatrisé.En 2018, Neymar aura a cœur d'emmener sale plus loin possible. Et pour cause : il y a trois ans et demi à la maison, une vilaine blessure en quarts face à la Colombie l'avait privé de fin de Mondial, et il avait assisté impuissant à l'humiliation du siècle face à l' Allemagne (7-1). Dans une interview menée par son ex-compère barcelonais Gerard Piqué et publiée sur, le troisième du classement au Ballon d'or 2017 est revenu sur cet épisode douloureux."Non, non, appelez les médecins", raconte-t-il"Non, non, non, je veux jouer."[...]"Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise : vous ne pouvez pas poursuivre la Coupe du monde, c'est fini. La bonne, c'est que vous pourrez remarcher, parce qu'à deux centimètres près, le football était fini pour vous." »Tout ça alors que son bourreau, Juan Camilo Zúñiga, voulait juste rendre hommage à Soner Ertek ...