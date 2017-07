Neymar, des bulots et des chocolatines

Alors que Neymar devait se diriger vers le PSG, Granville a fait une offre de 250M de bulots🐚 pour le Brésilien. Le joueur hésite encore. pic.twitter.com/whgxXLGFBc — US Granville (@US_Granville) 22 juillet 2017

Pour ceux qui demandent Neymar, les négociations continuent. Dès qu'il aura appris à dire "chocolatine" il signera. Pas avant. 😂 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 23 juillet 2017

