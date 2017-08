Neymar découvrira bien la Ligue 1 au Roudourou

AH

La fin du feuilleton.Cette fois, c'est bon. Neymar va enfin faire ses débuts avec le PSG . Après une semaine d'attente et de crainte, la fédération espagnole va enfin transmettre le Certificat international de transfert à la FFF. Un document indispensable pour qualifier le Brésilien dans l'effectif du PSG, et donc le faire jouer dimanche au Roudourou.C'est lequi a lâché l'info attendue par tous les supporters parisiens (et guingampais) ce matin : le FC Barcelone a reçu son virement, et va donc transmettre tous les documents nécessaires à sa fédération pour conclure définitivement le deal. Autrement dit, dimanche soir, Guingamp sera le centre du monde.En général, les superstars brésiliennes régalent au Roudourou...