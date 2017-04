Neymar dans le top 100 de Time magazine

1

Chaque année, le célèbre magazine américainrévèle sa liste des 100 personnalités les plus influentes du monde, celles qui «» .La liste a été dévoilée ce jeudi, et un footballeur en fait partie et ce n'est ni Cristiano Ronaldo , ni Messi, mais le Barcelonais Neymar . Le Brésilien y est présenté comme «» et accompagne dans ce classement des personnalités aussi diverses que Donald Trump, Vladimir Poutine, Ed Sheeran, Alicia Keys, LeBron James ou le pape François.Un « plateau » rêvé par Thierry Ardisson.